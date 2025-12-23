- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
12 (35.29%)
Убыточных трейдов:
22 (64.71%)
Лучший трейд:
10.43 USD
Худший трейд:
-5.49 USD
Общая прибыль:
90.20 USD (9 203 pips)
Общий убыток:
-68.25 USD (6 809 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (69.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.43 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
8.67%
Макс. загрузка депозита:
1.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
34 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
0.65 USD
Средняя прибыль:
7.52 USD
Средний убыток:
-3.10 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-35.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.27 USD (9)
Прирост в месяц:
2.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.83 USD
Максимальная:
35.35 USD (3.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.36% (35.35 USD)
По эквити:
0.49% (5.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.43 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +69.43 USD
Макс. убыток в серии: -35.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
34
35%
9%
1.32
0.65
USD
USD
3%
1:500