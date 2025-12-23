- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
13 (33.33%)
亏损交易:
26 (66.67%)
最好交易:
10.43 USD
最差交易:
-6.00 USD
毛利:
100.43 USD (10 225 pips)
毛利亏损:
-89.22 USD (8 905 pips)
最大连续赢利:
7 (69.43 USD)
最大连续盈利:
69.43 USD (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
2.57%
最大入金加载:
2.62%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
0.27
长期交易:
39 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
7.73 USD
平均损失:
-3.43 USD
最大连续失误:
9 (-35.27 USD)
最大连续亏损:
-35.27 USD (9)
每月增长:
1.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.83 USD
最大值:
41.39 USD (3.93%)
相对跌幅:
结余:
3.93% (41.39 USD)
净值:
0.49% (5.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.43 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +69.43 USD
最大连续亏损: -35.27 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
39
33%
3%
1.12
0.29
USD
USD
4%
1:500