- 자본
- 축소
트레이드:
81
이익 거래:
20 (24.69%)
손실 거래:
61 (75.31%)
최고의 거래:
10.43 USD
최악의 거래:
-8.47 USD
총 수익:
131.25 USD (13 305 pips)
총 손실:
-211.37 USD (21 156 pips)
연속 최대 이익:
7 (69.43 USD)
연속 최대 이익:
69.43 USD (7)
샤프 비율:
-0.19
거래 활동:
2.57%
최대 입금량:
2.82%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
-0.60
롱(주식매수):
65 (80.25%)
숏(주식차입매도):
16 (19.75%)
수익 요인:
0.62
기대수익:
-0.99 USD
평균 이익:
6.56 USD
평균 손실:
-3.47 USD
연속 최대 손실:
9 (-48.43 USD)
연속 최대 손실:
-48.43 USD (9)
월별 성장률:
-8.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
80.12 USD
최대한의:
132.72 USD (12.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.61% (132.72 USD)
자본금별:
0.75% (7.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-80
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-7.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.43 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +69.43 USD
연속 최대 손실: -48.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
-8%
0
0
USD
USD
920
USD
USD
3
100%
81
24%
3%
0.62
-0.99
USD
USD
13%
1:500