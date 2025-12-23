- Incremento
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
15 (32.60%)
Transacciones Irrentables:
31 (67.39%)
Mejor transacción:
10.43 USD
Peor transacción:
-6.30 USD
Beneficio Bruto:
100.58 USD (10 240 pips)
Pérdidas Brutas:
-116.68 USD (11 648 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (69.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
69.43 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
2.57%
Carga máxima del depósito:
2.62%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
23 minutos
Factor de Recuperación:
-0.23
Transacciones Largas:
46 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.35 USD
Beneficio medio:
6.71 USD
Pérdidas medias:
-3.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-48.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-48.43 USD (9)
Crecimiento al mes:
-1.61%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.83 USD
Máxima:
68.85 USD (6.54%)
Reducción relativa:
De balance:
6.54% (68.85 USD)
De fondos:
0.75% (7.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10.43 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +69.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
