- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
12 (35.29%)
Loss Trade:
22 (64.71%)
Best Trade:
10.43 USD
Worst Trade:
-5.49 USD
Profitto lordo:
90.20 USD (9 203 pips)
Perdita lorda:
-68.25 USD (6 809 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (69.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
8.67%
Massimo carico di deposito:
1.76%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
34 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
7.52 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-35.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.27 USD (9)
Crescita mensile:
2.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.83 USD
Massimale:
35.35 USD (3.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.36% (35.35 USD)
Per equità:
0.49% (5.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.43 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +69.43 USD
Massima perdita consecutiva: -35.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
34
35%
9%
1.32
0.65
USD
USD
3%
1:500