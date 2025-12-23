- Wachstum
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
15 (32.60%)
Verlusttrades:
31 (67.39%)
Bester Trade:
10.43 USD
Schlechtester Trade:
-6.30 USD
Bruttoprofit:
100.58 USD (10 240 pips)
Bruttoverlust:
-116.68 USD (11 648 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (69.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
69.43 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
2.57%
Max deposit load:
2.62%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
23 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.23
Long-Positionen:
46 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-48.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.43 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-1.61%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16.83 USD
Maximaler:
68.85 USD (6.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.54% (68.85 USD)
Kapital:
0.75% (7.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +10.43 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.43 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
USD
984
USD
USD
1
100%
46
32%
3%
0.86
-0.35
USD
USD
7%
1:500