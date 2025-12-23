- Crescimento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
15 (32.60%)
Negociações com perda:
31 (67.39%)
Melhor negociação:
10.43 USD
Pior negociação:
-6.30 USD
Lucro bruto:
100.58 USD (10 240 pips)
Perda bruta:
-116.68 USD (11 648 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (69.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.43 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
2.57%
Depósito máximo carregado:
2.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
46 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.35 USD
Lucro médio:
6.71 USD
Perda média:
-3.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-48.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-48.43 USD (9)
Crescimento mensal:
-1.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.83 USD
Máximo:
68.85 USD (6.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.54% (68.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.75% (7.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.43 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +69.43 USD
Máxima perda consecutiva: -48.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Sem comentários
