- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
8.67 EUR
最悪のトレード:
-15.25 EUR
総利益:
10.51 EUR (481 pips)
総損失:
-15.25 EUR (590 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1.41 EUR)
最大連続利益:
9.10 EUR (2)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
13.68%
最大入金額:
11.55%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
8 (88.89%)
短いトレード:
1 (11.11%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-0.53 EUR
平均利益:
1.31 EUR
平均損失:
-15.25 EUR
最大連続の負け:
1 (-15.25 EUR)
最大連続損失:
-15.25 EUR (1)
月間成長:
-0.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.15 EUR
最大の:
15.25 EUR (1.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.51% (15.25 EUR)
エクイティによる:
1.55% (15.45 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|11
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|453
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|-590
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.67 EUR
最悪のトレード: -15 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1.41 EUR
最大連続損失: -15.25 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-Live28"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
