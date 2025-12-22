シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DPS
Daniel Perez Sanz

DPS

Daniel Perez Sanz
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -0%
ICMarketsEU-Live28
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
8.67 EUR
最悪のトレード:
-15.25 EUR
総利益:
10.51 EUR (481 pips)
総損失:
-15.25 EUR (590 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1.41 EUR)
最大連続利益:
9.10 EUR (2)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
13.68%
最大入金額:
11.55%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
8 (88.89%)
短いトレード:
1 (11.11%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-0.53 EUR
平均利益:
1.31 EUR
平均損失:
-15.25 EUR
最大連続の負け:
1 (-15.25 EUR)
最大連続損失:
-15.25 EUR (1)
月間成長:
-0.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.15 EUR
最大の:
15.25 EUR (1.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.51% (15.25 EUR)
エクイティによる:
1.55% (15.45 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 7
USDCAD 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 11
USDCAD 0
GBPUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 453
USDCAD 28
GBPUSD -590
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.67 EUR
最悪のトレード: -15 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1.41 EUR
最大連続損失: -15.25 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-Live28"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.12 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 10:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 23:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 23:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
