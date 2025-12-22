- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
8 (88.88%)
Negociações com perda:
1 (11.11%)
Melhor negociação:
8.67 EUR
Pior negociação:
-15.25 EUR
Lucro bruto:
10.51 EUR (481 pips)
Perda bruta:
-15.25 EUR (590 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1.41 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
9.10 EUR (2)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
13.68%
Depósito máximo carregado:
11.55%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
8 (88.89%)
Negociações curtas:
1 (11.11%)
Fator de lucro:
0.69
Valor esperado:
-0.53 EUR
Lucro médio:
1.31 EUR
Perda média:
-15.25 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-15.25 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-15.25 EUR (1)
Crescimento mensal:
-0.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.15 EUR
Máximo:
15.25 EUR (1.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.51% (15.25 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.55% (15.45 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|11
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|453
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|-590
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.67 EUR
Pior negociação: -15 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1.41 EUR
Máxima perda consecutiva: -15.25 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-Live28" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
995
EUR
EUR
4
0%
9
88%
14%
0.68
-0.53
EUR
EUR
2%
1:30