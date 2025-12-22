SinaisSeções
Daniel Perez Sanz

DPS

Daniel Perez Sanz
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -0%
ICMarketsEU-Live28
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
8 (88.88%)
Negociações com perda:
1 (11.11%)
Melhor negociação:
8.67 EUR
Pior negociação:
-15.25 EUR
Lucro bruto:
10.51 EUR (481 pips)
Perda bruta:
-15.25 EUR (590 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1.41 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
9.10 EUR (2)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
13.68%
Depósito máximo carregado:
11.55%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
8 (88.89%)
Negociações curtas:
1 (11.11%)
Fator de lucro:
0.69
Valor esperado:
-0.53 EUR
Lucro médio:
1.31 EUR
Perda média:
-15.25 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-15.25 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-15.25 EUR (1)
Crescimento mensal:
-0.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.15 EUR
Máximo:
15.25 EUR (1.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.51% (15.25 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.55% (15.45 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 7
USDCAD 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 11
USDCAD 0
GBPUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 453
USDCAD 28
GBPUSD -590
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.67 EUR
Pior negociação: -15 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1.41 EUR
Máxima perda consecutiva: -15.25 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-Live28" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.12 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 10:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 23:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 23:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
