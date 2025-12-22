SegnaliSezioni
Daniel Perez Sanz

DPS

Daniel Perez Sanz
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsEU-Live28
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.43 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.43 EUR (28 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (0.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.43 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.43 EUR
Profitto medio:
0.43 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.04% (0.38 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.43 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-Live28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.22 23:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 23:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 23:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
