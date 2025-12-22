SeñalesSecciones
Daniel Perez Sanz

DPS

Daniel Perez Sanz
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -0%
ICMarketsEU-Live28
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
8 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
1 (11.11%)
Mejor transacción:
8.67 EUR
Peor transacción:
-15.25 EUR
Beneficio Bruto:
10.51 EUR (481 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.25 EUR (590 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (1.41 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
9.10 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
13.68%
Carga máxima del depósito:
11.55%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
8 (88.89%)
Transacciones Cortas:
1 (11.11%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-0.53 EUR
Beneficio medio:
1.31 EUR
Pérdidas medias:
-15.25 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-15.25 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.25 EUR (1)
Crecimiento al mes:
-0.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.15 EUR
Máxima:
15.25 EUR (1.51%)
Reducción relativa:
De balance:
1.51% (15.25 EUR)
De fondos:
1.55% (15.45 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 7
USDCAD 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 11
USDCAD 0
GBPUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 453
USDCAD 28
GBPUSD -590
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.67 EUR
Peor transacción: -15 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1.41 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -15.25 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-Live28" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.12 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 10:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 23:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 23:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
