- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
10 (66.66%)
손실 거래:
5 (33.33%)
최고의 거래:
8.67 EUR
최악의 거래:
-15.25 EUR
총 수익:
21.70 EUR (966 pips)
총 손실:
-47.66 EUR (1 829 pips)
연속 최대 이익:
8 (12.60 EUR)
연속 최대 이익:
12.60 EUR (8)
샤프 비율:
-0.27
거래 활동:
14.70%
최대 입금량:
94.35%
최근 거래:
36 분 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
-0.74
롱(주식매수):
10 (66.67%)
숏(주식차입매도):
5 (33.33%)
수익 요인:
0.46
기대수익:
-1.73 EUR
평균 이익:
2.17 EUR
평균 손실:
-9.53 EUR
연속 최대 손실:
4 (-32.41 EUR)
연속 최대 손실:
-32.41 EUR (4)
월별 성장률:
-2.60%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
25.96 EUR
최대한의:
35.06 EUR (3.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.47% (35.06 EUR)
자본금별:
2.12% (21.38 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-13
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-17
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-301
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|-590
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.67 EUR
최악의 거래: -15 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +12.60 EUR
연속 최대 손실: -32.41 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsEU-Live28"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
