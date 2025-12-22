- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
8.67 EUR
Худший трейд:
-15.25 EUR
Общая прибыль:
10.51 EUR (481 pips)
Общий убыток:
-15.25 EUR (590 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
9.10 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
13.68%
Макс. загрузка депозита:
11.55%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-0.53 EUR
Средняя прибыль:
1.31 EUR
Средний убыток:
-15.25 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-15.25 EUR)
Макс. убыток в серии:
-15.25 EUR (1)
Прирост в месяц:
-0.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.15 EUR
Максимальная:
15.25 EUR (1.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.51% (15.25 EUR)
По эквити:
1.55% (15.45 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|11
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-17
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|453
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|-590
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.67 EUR
Худший трейд: -15 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1.41 EUR
Макс. убыток в серии: -15.25 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-Live28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
