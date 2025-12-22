СигналыРазделы
Daniel Perez Sanz

DPS

Daniel Perez Sanz
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
ICMarketsEU-Live28
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
8.67 EUR
Худший трейд:
-15.25 EUR
Общая прибыль:
10.51 EUR (481 pips)
Общий убыток:
-15.25 EUR (590 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
9.10 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
13.68%
Макс. загрузка депозита:
11.55%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-0.53 EUR
Средняя прибыль:
1.31 EUR
Средний убыток:
-15.25 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-15.25 EUR)
Макс. убыток в серии:
-15.25 EUR (1)
Прирост в месяц:
-0.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.15 EUR
Максимальная:
15.25 EUR (1.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.51% (15.25 EUR)
По эквити:
1.55% (15.45 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 7
USDCAD 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 11
USDCAD 0
GBPUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 453
USDCAD 28
GBPUSD -590
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.67 EUR
Худший трейд: -15 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1.41 EUR
Макс. убыток в серии: -15.25 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-Live28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.12 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 10:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 23:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 23:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
