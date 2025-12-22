- 成长
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
8.67 EUR
最差交易:
-15.25 EUR
毛利:
10.51 EUR (481 pips)
毛利亏损:
-15.25 EUR (590 pips)
最大连续赢利:
6 (1.41 EUR)
最大连续盈利:
9.10 EUR (2)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
13.68%
最大入金加载:
11.55%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.31
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.53 EUR
平均利润:
1.31 EUR
平均损失:
-15.25 EUR
最大连续失误:
1 (-15.25 EUR)
最大连续亏损:
-15.25 EUR (1)
每月增长:
-0.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.15 EUR
最大值:
15.25 EUR (1.51%)
相对跌幅:
结余:
1.51% (15.25 EUR)
净值:
1.55% (15.45 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|11
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|-17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|453
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|-590
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.67 EUR
最差交易: -15 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1.41 EUR
最大连续亏损: -15.25 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-Live28 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
