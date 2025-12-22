信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DPS
Daniel Perez Sanz

DPS

Daniel Perez Sanz
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -0%
ICMarketsEU-Live28
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
8.67 EUR
最差交易:
-15.25 EUR
毛利:
10.51 EUR (481 pips)
毛利亏损:
-15.25 EUR (590 pips)
最大连续赢利:
6 (1.41 EUR)
最大连续盈利:
9.10 EUR (2)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
13.68%
最大入金加载:
11.55%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.31
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.53 EUR
平均利润:
1.31 EUR
平均损失:
-15.25 EUR
最大连续失误:
1 (-15.25 EUR)
最大连续亏损:
-15.25 EUR (1)
每月增长:
-0.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.15 EUR
最大值:
15.25 EUR (1.51%)
相对跌幅:
结余:
1.51% (15.25 EUR)
净值:
1.55% (15.45 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 7
USDCAD 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 11
USDCAD 0
GBPUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 453
USDCAD 28
GBPUSD -590
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.67 EUR
最差交易: -15 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1.41 EUR
最大连续亏损: -15.25 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-Live28 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.12 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 10:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.22 23:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 23:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
