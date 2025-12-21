- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
3 (25.00%)
損失トレード:
9 (75.00%)
ベストトレード:
10.77 USD
最悪のトレード:
-4.73 USD
総利益:
22.32 USD (3 328 pips)
総損失:
-19.79 USD (2 563 pips)
最大連続の勝ち:
3 (22.32 USD)
最大連続利益:
22.32 USD (3)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
2.18%
最大入金額:
61.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
7 (58.33%)
短いトレード:
5 (41.67%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
7.44 USD
平均損失:
-2.20 USD
最大連続の負け:
8 (-19.59 USD)
最大連続損失:
-19.59 USD (8)
月間成長:
10.65%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
19.59 USD (42.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.71% (19.59 USD)
エクイティによる:
8.70% (3.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|8
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.USTECHCash
|-4
|XAUUSD
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.USTECHCash
|22
|XAUUSD
|743
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.77 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +22.32 USD
最大連続損失: -19.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
