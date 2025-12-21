シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / OLAKACE
Juan Jose Napuri

OLAKACE

Juan Jose Napuri
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
RoboForex-ECN
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
3 (25.00%)
損失トレード:
9 (75.00%)
ベストトレード:
10.77 USD
最悪のトレード:
-4.73 USD
総利益:
22.32 USD (3 328 pips)
総損失:
-19.79 USD (2 563 pips)
最大連続の勝ち:
3 (22.32 USD)
最大連続利益:
22.32 USD (3)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
2.18%
最大入金額:
61.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
7 (58.33%)
短いトレード:
5 (41.67%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
7.44 USD
平均損失:
-2.20 USD
最大連続の負け:
8 (-19.59 USD)
最大連続損失:
-19.59 USD (8)
月間成長:
10.65%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
19.59 USD (42.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.71% (19.59 USD)
エクイティによる:
8.70% (3.55 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
.USTECHCash 8
XAUUSD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
.USTECHCash -4
XAUUSD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
.USTECHCash 22
XAUUSD 743
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.77 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +22.32 USD
最大連続損失: -19.59 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Solo ORO ( por la tarde )

Solo Nasdaq ( por el día )

レビューなし
2025.12.23 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 21:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.21 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 21:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
OLAKACE
30 USD/月
11%
0
0
USD
26
USD
2
91%
12
25%
2%
1.12
0.21
USD
43%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください