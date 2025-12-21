- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
3 (25.00%)
Negociações com perda:
9 (75.00%)
Melhor negociação:
10.77 USD
Pior negociação:
-4.73 USD
Lucro bruto:
22.32 USD (3 328 pips)
Perda bruta:
-19.79 USD (2 563 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (22.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.32 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
2.18%
Depósito máximo carregado:
61.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
7 (58.33%)
Negociações curtas:
5 (41.67%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
7.44 USD
Perda média:
-2.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-19.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.59 USD (8)
Crescimento mensal:
10.65%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 USD
Máximo:
19.59 USD (42.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.71% (19.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.70% (3.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|8
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.USTECHCash
|-4
|XAUUSD
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.USTECHCash
|22
|XAUUSD
|743
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.77 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +22.32 USD
Máxima perda consecutiva: -19.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
82 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
26
USD
USD
2
91%
12
25%
2%
1.12
0.21
USD
USD
43%
1:500