Juan Jose Napuri

OLAKACE

Juan Jose Napuri
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
3 (25.00%)
Negociações com perda:
9 (75.00%)
Melhor negociação:
10.77 USD
Pior negociação:
-4.73 USD
Lucro bruto:
22.32 USD (3 328 pips)
Perda bruta:
-19.79 USD (2 563 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (22.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.32 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
2.18%
Depósito máximo carregado:
61.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
7 (58.33%)
Negociações curtas:
5 (41.67%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
7.44 USD
Perda média:
-2.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-19.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.59 USD (8)
Crescimento mensal:
10.65%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 USD
Máximo:
19.59 USD (42.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.71% (19.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.70% (3.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.USTECHCash 8
XAUUSD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.USTECHCash -4
XAUUSD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.USTECHCash 22
XAUUSD 743
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.77 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +22.32 USD
Máxima perda consecutiva: -19.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 mais ...
Solo ORO ( por la tarde )

Solo Nasdaq ( por el día )

Sem comentários
2025.12.23 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 21:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.21 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 21:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
