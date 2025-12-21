СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / OLAKACE
Juan Jose Napuri

OLAKACE

Juan Jose Napuri
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -46%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
4 (12.90%)
Убыточных трейдов:
27 (87.10%)
Лучший трейд:
10.77 USD
Худший трейд:
-12.00 USD
Общая прибыль:
22.32 USD (3 330 pips)
Общий убыток:
-33.23 USD (4 879 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (22.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
2.18%
Макс. загрузка депозита:
89.70%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
8 (25.81%)
Коротких трейдов:
23 (74.19%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-0.35 USD
Средняя прибыль:
5.58 USD
Средний убыток:
-1.23 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-32.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.96 USD (21)
Прирост в месяц:
-45.94%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.91 USD
Максимальная:
33.03 USD (72.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.01% (33.03 USD)
По эквити:
12.29% (3.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.USTECHCash 25
XAUUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.USTECHCash -5
XAUUSD -6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.USTECHCash -1.1K
XAUUSD -452
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.77 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +22.32 USD
Макс. убыток в серии: -32.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
еще 82...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Solo ORO ( por la tarde )

Solo Nasdaq ( por el día )

Нет отзывов
2025.12.29 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 21:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.21 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 21:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OLAKACE
30 USD в месяц
-46%
0
0
USD
13
USD
2
96%
31
12%
2%
0.67
-0.35
USD
72%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.