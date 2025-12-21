- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
4 (12.90%)
Убыточных трейдов:
27 (87.10%)
Лучший трейд:
10.77 USD
Худший трейд:
-12.00 USD
Общая прибыль:
22.32 USD (3 330 pips)
Общий убыток:
-33.23 USD (4 879 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (22.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
2.18%
Макс. загрузка депозита:
89.70%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
8 (25.81%)
Коротких трейдов:
23 (74.19%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-0.35 USD
Средняя прибыль:
5.58 USD
Средний убыток:
-1.23 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-32.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.96 USD (21)
Прирост в месяц:
-45.94%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.91 USD
Максимальная:
33.03 USD (72.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.01% (33.03 USD)
По эквити:
12.29% (3.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|25
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.USTECHCash
|-5
|XAUUSD
|-6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.USTECHCash
|-1.1K
|XAUUSD
|-452
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.77 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +22.32 USD
Макс. убыток в серии: -32.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
еще 82...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Solo ORO ( por la tarde )
Solo Nasdaq ( por el día )
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-46%
0
0
USD
USD
13
USD
USD
2
96%
31
12%
2%
0.67
-0.35
USD
USD
72%
1:500