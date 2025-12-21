信号部分
信号 / MetaTrader 4 / OLAKACE
Juan Jose Napuri

OLAKACE

Juan Jose Napuri
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 21%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
3 (27.27%)
亏损交易:
8 (72.73%)
最好交易:
10.77 USD
最差交易:
-4.73 USD
毛利:
22.32 USD (3 328 pips)
毛利亏损:
-17.34 USD (2 076 pips)
最大连续赢利:
3 (22.32 USD)
最大连续盈利:
22.32 USD (3)
夏普比率:
0.19
交易活动:
4.68%
最大入金加载:
61.71%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
0.29
长期交易:
7 (63.64%)
短期交易:
4 (36.36%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.45 USD
平均利润:
7.44 USD
平均损失:
-2.17 USD
最大连续失误:
7 (-17.14 USD)
最大连续亏损:
-17.14 USD (7)
每月增长:
20.97%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
17.14 USD (37.37%)
相对跌幅:
结余:
37.37% (17.14 USD)
净值:
8.70% (3.55 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
.USTECHCash 7
XAUUSD 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.USTECHCash -2
XAUUSD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.USTECHCash 509
XAUUSD 743
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.77 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +22.32 USD
最大连续亏损: -17.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 更多...
Solo ORO ( por la tarde )

Solo Nasdaq ( por el día )

没有评论
2025.12.23 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 21:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.21 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 21:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
OLAKACE
每月30 USD
21%
0
0
USD
29
USD
1
90%
11
27%
5%
1.28
0.45
USD
37%
1:500
