- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
3 (27.27%)
亏损交易:
8 (72.73%)
最好交易:
10.77 USD
最差交易:
-4.73 USD
毛利:
22.32 USD (3 328 pips)
毛利亏损:
-17.34 USD (2 076 pips)
最大连续赢利:
3 (22.32 USD)
最大连续盈利:
22.32 USD (3)
夏普比率:
0.19
交易活动:
4.68%
最大入金加载:
61.71%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
0.29
长期交易:
7 (63.64%)
短期交易:
4 (36.36%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.45 USD
平均利润:
7.44 USD
平均损失:
-2.17 USD
最大连续失误:
7 (-17.14 USD)
最大连续亏损:
-17.14 USD (7)
每月增长:
20.97%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
17.14 USD (37.37%)
相对跌幅:
结余:
37.37% (17.14 USD)
净值:
8.70% (3.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|7
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.USTECHCash
|-2
|XAUUSD
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.USTECHCash
|509
|XAUUSD
|743
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.77 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +22.32 USD
最大连续亏损: -17.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
