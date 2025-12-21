- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
3 (21.42%)
Verlusttrades:
11 (78.57%)
Bester Trade:
10.77 USD
Schlechtester Trade:
-12.00 USD
Bruttoprofit:
22.32 USD (3 328 pips)
Bruttoverlust:
-32.10 USD (3 758 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (22.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.32 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
2.18%
Max deposit load:
61.71%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
28 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
8 (57.14%)
Short-Positionen:
6 (42.86%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-31.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.90 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-41.18%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.78 USD
Maximaler:
31.90 USD (69.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.54% (31.90 USD)
Kapital:
12.29% (3.23 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|8
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|.USTECHCash
|-4
|XAUUSD
|-6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|.USTECHCash
|22
|XAUUSD
|-452
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.77 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
noch 82 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Solo ORO ( por la tarde )
Solo Nasdaq ( por el día )
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-41%
0
0
USD
USD
14
USD
USD
2
92%
14
21%
2%
0.69
-0.70
USD
USD
70%
1:500