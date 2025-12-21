SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / OLAKACE
Juan Jose Napuri

OLAKACE

Juan Jose Napuri
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 11%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
3 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
9 (75.00%)
Mejor transacción:
10.77 USD
Peor transacción:
-4.73 USD
Beneficio Bruto:
22.32 USD (3 328 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.79 USD (2 563 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (22.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
2.18%
Carga máxima del depósito:
61.71%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
7 (58.33%)
Transacciones Cortas:
5 (41.67%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
7.44 USD
Pérdidas medias:
-2.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-19.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.59 USD (8)
Crecimiento al mes:
10.65%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.20 USD
Máxima:
19.59 USD (42.71%)
Reducción relativa:
De balance:
42.71% (19.59 USD)
De fondos:
8.70% (3.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.USTECHCash 8
XAUUSD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.USTECHCash -4
XAUUSD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.USTECHCash 22
XAUUSD 743
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.77 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +22.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
otros 82...
Solo ORO ( por la tarde )

Solo Nasdaq ( por el día )

No hay comentarios
2025.12.23 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 21:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.21 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 21:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.