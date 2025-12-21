- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
3 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
9 (75.00%)
Mejor transacción:
10.77 USD
Peor transacción:
-4.73 USD
Beneficio Bruto:
22.32 USD (3 328 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.79 USD (2 563 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (22.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
2.18%
Carga máxima del depósito:
61.71%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
7 (58.33%)
Transacciones Cortas:
5 (41.67%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.21 USD
Beneficio medio:
7.44 USD
Pérdidas medias:
-2.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-19.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.59 USD (8)
Crecimiento al mes:
10.65%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.20 USD
Máxima:
19.59 USD (42.71%)
Reducción relativa:
De balance:
42.71% (19.59 USD)
De fondos:
8.70% (3.55 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|8
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|.USTECHCash
|-4
|XAUUSD
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|.USTECHCash
|22
|XAUUSD
|743
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10.77 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +22.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.59 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Solo ORO ( por la tarde )
Solo Nasdaq ( por el día )
