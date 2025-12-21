- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
3 (30.00%)
損失トレード:
7 (70.00%)
ベストトレード:
43.00 USD
最悪のトレード:
-20.92 USD
総利益:
100.78 USD (9 695 pips)
総損失:
-124.91 USD (11 313 pips)
最大連続の勝ち:
3 (100.78 USD)
最大連続利益:
100.78 USD (3)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
45.47%
最大入金額:
4.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.28
長いトレード:
9 (90.00%)
短いトレード:
1 (10.00%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-2.41 USD
平均利益:
33.59 USD
平均損失:
-17.84 USD
最大連続の負け:
5 (-87.02 USD)
最大連続損失:
-87.02 USD (5)
月間成長:
-4.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.89 USD
最大の:
87.02 USD (14.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.80% (87.02 USD)
エクイティによる:
3.02% (16.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|8
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|-25
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|-2.5K
|GBPJPY
|863
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.00 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +100.78 USD
最大連続損失: -87.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|8.00 × 1
レビューなし
