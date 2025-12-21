- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
3 (33.33%)
亏损交易:
6 (66.67%)
最好交易:
43.00 USD
最差交易:
-20.92 USD
毛利:
100.78 USD (9 695 pips)
毛利亏损:
-104.72 USD (9 295 pips)
最大连续赢利:
3 (100.78 USD)
最大连续盈利:
100.78 USD (3)
夏普比率:
0.01
交易活动:
78.79%
最大入金加载:
4.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.06
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.44 USD
平均利润:
33.59 USD
平均损失:
-17.45 USD
最大连续失误:
4 (-66.83 USD)
最大连续亏损:
-66.83 USD (4)
每月增长:
-0.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
37.89 USD
最大值:
66.83 USD (11.37%)
相对跌幅:
结余:
11.37% (66.83 USD)
净值:
3.02% (16.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|7
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|-5
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|-463
|GBPJPY
|863
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.00 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +100.78 USD
最大连续亏损: -66.83 USD
