R Maulana Ahsan Pratama Putera Hasan

Puyer99

R Maulana Ahsan Pratama Putera Hasan
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
3 (33.33%)
亏损交易:
6 (66.67%)
最好交易:
43.00 USD
最差交易:
-20.92 USD
毛利:
100.78 USD (9 695 pips)
毛利亏损:
-104.72 USD (9 295 pips)
最大连续赢利:
3 (100.78 USD)
最大连续盈利:
100.78 USD (3)
夏普比率:
0.01
交易活动:
78.79%
最大入金加载:
4.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.06
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.44 USD
平均利润:
33.59 USD
平均损失:
-17.45 USD
最大连续失误:
4 (-66.83 USD)
最大连续亏损:
-66.83 USD (4)
每月增长:
-0.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
37.89 USD
最大值:
66.83 USD (11.37%)
相对跌幅:
结余:
11.37% (66.83 USD)
净值:
3.02% (16.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD. 7
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD. -5
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD. -463
GBPJPY 863
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +43.00 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +100.78 USD
最大连续亏损: -66.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
1.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
8.00 × 1
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 04:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.21 04:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 04:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载