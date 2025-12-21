- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
17.78 USD
Worst Trade:
-20.68 USD
Profitto lordo:
17.78 USD (1 395 pips)
Perdita lorda:
-37.89 USD (3 789 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (17.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.78 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-6.70 USD
Profitto medio:
17.78 USD
Perdita media:
-18.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-37.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.89 USD (2)
Crescita mensile:
-3.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.89 USD
Massimale:
37.89 USD (7.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|2
|GBPJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|-38
|GBPJPY
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|-3.8K
|GBPJPY
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.78 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.78 USD
Massima perdita consecutiva: -37.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|8.00 × 1
