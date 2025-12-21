SegnaliSezioni
R Maulana Ahsan Pratama Putera Hasan

Puyer99

R Maulana Ahsan Pratama Putera Hasan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
17.78 USD
Worst Trade:
-20.68 USD
Profitto lordo:
17.78 USD (1 395 pips)
Perdita lorda:
-37.89 USD (3 789 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (17.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.78 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-6.70 USD
Profitto medio:
17.78 USD
Perdita media:
-18.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-37.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.89 USD (2)
Crescita mensile:
-3.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.89 USD
Massimale:
37.89 USD (7.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 2
GBPJPY 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. -38
GBPJPY 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. -3.8K
GBPJPY 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.78 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.78 USD
Massima perdita consecutiva: -37.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
1.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
8.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.21 04:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.21 04:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 04:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
