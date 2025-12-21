- 자본
- 축소
트레이드:
28
이익 거래:
14 (50.00%)
손실 거래:
14 (50.00%)
최고의 거래:
53.98 USD
최악의 거래:
-25.27 USD
총 수익:
477.30 USD (47 265 pips)
총 손실:
-260.84 USD (23 779 pips)
연속 최대 이익:
4 (202.48 USD)
연속 최대 이익:
202.48 USD (4)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
62.03%
최대 입금량:
6.83%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
1.40
롱(주식매수):
22 (78.57%)
숏(주식차입매도):
6 (21.43%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
7.73 USD
평균 이익:
34.09 USD
평균 손실:
-18.63 USD
연속 최대 손실:
6 (-107.41 USD)
연속 최대 손실:
-107.41 USD (6)
월별 성장률:
41.23%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
92.07 USD
최대한의:
154.96 USD (26.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.36% (154.96 USD)
자본금별:
9.19% (49.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|21
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|2
|NAS100ft.r
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|204
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|17
|NAS100ft.r
|2
|EURUSD
|-14
|USDJPY
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|20K
|GBPJPY
|863
|USDCHF
|267
|NAS100ft.r
|2.1K
|EURUSD
|-280
|USDJPY
|230
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.98 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +202.48 USD
연속 최대 손실: -107.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
