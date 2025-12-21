- Crescimento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
3 (30.00%)
Negociações com perda:
7 (70.00%)
Melhor negociação:
43.00 USD
Pior negociação:
-20.92 USD
Lucro bruto:
100.78 USD (9 695 pips)
Perda bruta:
-124.91 USD (11 313 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (100.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.78 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
45.47%
Depósito máximo carregado:
4.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
9 (90.00%)
Negociações curtas:
1 (10.00%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-2.41 USD
Lucro médio:
33.59 USD
Perda média:
-17.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-87.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.02 USD (5)
Crescimento mensal:
-4.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
37.89 USD
Máximo:
87.02 USD (14.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.80% (87.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.02% (16.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|8
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|-25
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|-2.5K
|GBPJPY
|863
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.00 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +100.78 USD
Máxima perda consecutiva: -87.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|8.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-5%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
2
0%
10
30%
45%
0.80
-2.41
USD
USD
15%
1:500