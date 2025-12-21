SeñalesSecciones
Puyer99
R Maulana Ahsan Pratama Putera Hasan

Puyer99

R Maulana Ahsan Pratama Putera Hasan
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -5%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
3 (30.00%)
Transacciones Irrentables:
7 (70.00%)
Mejor transacción:
43.00 USD
Peor transacción:
-20.92 USD
Beneficio Bruto:
100.78 USD (9 695 pips)
Pérdidas Brutas:
-124.91 USD (11 313 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (100.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.78 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
45.47%
Carga máxima del depósito:
4.21%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
9 (90.00%)
Transacciones Cortas:
1 (10.00%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-2.41 USD
Beneficio medio:
33.59 USD
Pérdidas medias:
-17.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-87.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.02 USD (5)
Crecimiento al mes:
-4.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.89 USD
Máxima:
87.02 USD (14.80%)
Reducción relativa:
De balance:
14.80% (87.02 USD)
De fondos:
3.02% (16.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD. 8
GBPJPY 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD. -25
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD. -2.5K
GBPJPY 863
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +43.00 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +100.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -87.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
1.00 × 1
RadexMarkets-Real 6
8.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 04:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.21 04:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 04:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Puyer99
30 USD al mes
-5%
0
0
USD
501
USD
2
0%
10
30%
45%
0.80
-2.41
USD
15%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.