Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
3 (30.00%)
Transacciones Irrentables:
7 (70.00%)
Mejor transacción:
43.00 USD
Peor transacción:
-20.92 USD
Beneficio Bruto:
100.78 USD (9 695 pips)
Pérdidas Brutas:
-124.91 USD (11 313 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (100.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.78 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
45.47%
Carga máxima del depósito:
4.21%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
9 (90.00%)
Transacciones Cortas:
1 (10.00%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-2.41 USD
Beneficio medio:
33.59 USD
Pérdidas medias:
-17.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-87.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.02 USD (5)
Crecimiento al mes:
-4.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.89 USD
Máxima:
87.02 USD (14.80%)
Reducción relativa:
De balance:
14.80% (87.02 USD)
De fondos:
3.02% (16.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|8
|GBPJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.
|-25
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.
|-2.5K
|GBPJPY
|863
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +43.00 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +100.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -87.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|8.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-5%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
2
0%
10
30%
45%
0.80
-2.41
USD
USD
15%
1:500