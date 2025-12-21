- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
4 (33.33%)
Убыточных трейдов:
8 (66.67%)
Лучший трейд:
43.00 USD
Худший трейд:
-20.92 USD
Общая прибыль:
102.83 USD (11 745 pips)
Общий убыток:
-145.30 USD (13 352 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (100.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.78 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
44.63%
Макс. загрузка депозита:
4.21%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.40
Длинных трейдов:
9 (75.00%)
Коротких трейдов:
3 (25.00%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-3.54 USD
Средняя прибыль:
25.71 USD
Средний убыток:
-18.16 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-107.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.41 USD (6)
Прирост в месяц:
-8.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.52 USD
Максимальная:
107.41 USD (18.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.27% (107.41 USD)
По эквити:
3.47% (17.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|9
|GBPJPY
|2
|NAS100ft.r
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|-45
|GBPJPY
|1
|NAS100ft.r
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|-4.5K
|GBPJPY
|863
|NAS100ft.r
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.00 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +100.78 USD
Макс. убыток в серии: -107.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|8.00 × 1
Нет отзывов
