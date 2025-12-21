- Wachstum
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
4 (33.33%)
Verlusttrades:
8 (66.67%)
Bester Trade:
43.00 USD
Schlechtester Trade:
-20.92 USD
Bruttoprofit:
102.83 USD (11 745 pips)
Bruttoverlust:
-145.30 USD (13 352 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (100.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.78 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.14
Trading-Aktivität:
44.63%
Max deposit load:
4.21%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.40
Long-Positionen:
9 (75.00%)
Short-Positionen:
3 (25.00%)
Profit-Faktor:
0.71
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-107.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-107.41 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-8.09%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.52 USD
Maximaler:
107.41 USD (18.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.27% (107.41 USD)
Kapital:
3.47% (17.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|9
|GBPJPY
|2
|NAS100ft.r
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|-45
|GBPJPY
|1
|NAS100ft.r
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|-4.5K
|GBPJPY
|863
|NAS100ft.r
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|8.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-8%
0
0
USD
USD
483
USD
USD
2
0%
12
33%
45%
0.70
-3.54
USD
USD
18%
1:500