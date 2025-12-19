- 成長
トレード:
265
利益トレード:
167 (63.01%)
損失トレード:
98 (36.98%)
ベストトレード:
2.99 EUR
最悪のトレード:
-6.11 EUR
総利益:
99.75 EUR (16 248 pips)
総損失:
-77.77 EUR (10 806 pips)
最大連続の勝ち:
18 (9.47 EUR)
最大連続利益:
9.47 EUR (18)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
94.41%
最大入金額:
16.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
289
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.93
長いトレード:
252 (95.09%)
短いトレード:
13 (4.91%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.08 EUR
平均利益:
0.60 EUR
平均損失:
-0.79 EUR
最大連続の負け:
7 (-7.17 EUR)
最大連続損失:
-8.89 EUR (2)
月間成長:
4.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.01 EUR
最大の:
23.69 EUR (4.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.71% (23.69 EUR)
エクイティによる:
7.74% (37.20 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|23
|GBPUSD
|22
|CADJPY
|22
|EURCHF
|22
|NZDJPY
|22
|GBPJPY
|22
|EURJPY
|22
|AUDCAD
|22
|AUDJPY
|22
|EURUSD
|22
|AUDCHF
|22
|AUDNZD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|4
|EURCHF
|2
|NZDJPY
|0
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDCAD
|-1
|AUDJPY
|5
|EURUSD
|-2
|AUDCHF
|6
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|816
|GBPUSD
|295
|CADJPY
|796
|EURCHF
|318
|NZDJPY
|280
|GBPJPY
|299
|EURJPY
|417
|AUDCAD
|92
|AUDJPY
|1.1K
|EURUSD
|-39
|AUDCHF
|583
|AUDNZD
|537
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.36 × 44
|
FPMarketsSC-Live4
|0.65 × 52
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 36
|
Axi-US12-Live
|1.11 × 80
|
VantageInternational-Live 3
|1.44 × 70
|
RoboForex-ECN
|2.91 × 35
|
VantageInternational-Live 22
|3.90 × 10
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
ICMarketsSC-Live17
|6.30 × 10
|
OctaFX-Real3
|6.71 × 7
|
Fyntura-Live
|11.74 × 125
