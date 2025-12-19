シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FrequencyManager2
DIEGO MURA

FrequencyManager2

DIEGO MURA
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
265
利益トレード:
167 (63.01%)
損失トレード:
98 (36.98%)
ベストトレード:
2.99 EUR
最悪のトレード:
-6.11 EUR
総利益:
99.75 EUR (16 248 pips)
総損失:
-77.77 EUR (10 806 pips)
最大連続の勝ち:
18 (9.47 EUR)
最大連続利益:
9.47 EUR (18)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
94.41%
最大入金額:
16.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
289
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.93
長いトレード:
252 (95.09%)
短いトレード:
13 (4.91%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.08 EUR
平均利益:
0.60 EUR
平均損失:
-0.79 EUR
最大連続の負け:
7 (-7.17 EUR)
最大連続損失:
-8.89 EUR (2)
月間成長:
4.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.01 EUR
最大の:
23.69 EUR (4.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.71% (23.69 EUR)
エクイティによる:
7.74% (37.20 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 23
GBPUSD 22
CADJPY 22
EURCHF 22
NZDJPY 22
GBPJPY 22
EURJPY 22
AUDCAD 22
AUDJPY 22
EURUSD 22
AUDCHF 22
AUDNZD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 6
GBPUSD 1
CADJPY 4
EURCHF 2
NZDJPY 0
GBPJPY 1
EURJPY 1
AUDCAD -1
AUDJPY 5
EURUSD -2
AUDCHF 6
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 816
GBPUSD 295
CADJPY 796
EURCHF 318
NZDJPY 280
GBPJPY 299
EURJPY 417
AUDCAD 92
AUDJPY 1.1K
EURUSD -39
AUDCHF 583
AUDNZD 537
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.99 EUR
最悪のトレード: -6 EUR
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +9.47 EUR
最大連続損失: -7.17 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 44
FPMarketsSC-Live4
0.65 × 52
Pepperstone-Edge01
1.00 × 36
Axi-US12-Live
1.11 × 80
VantageInternational-Live 3
1.44 × 70
RoboForex-ECN
2.91 × 35
VantageInternational-Live 22
3.90 × 10
EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
ICMarketsSC-Live17
6.30 × 10
OctaFX-Real3
6.71 × 7
Fyntura-Live
11.74 × 125
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
coming
レビューなし
2025.12.22 21:47
Share of trading days is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 21:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 20:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 20:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 18:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 18:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FrequencyManager2
30 USD/月
4%
0
0
USD
522
EUR
1
100%
265
63%
94%
1.28
0.08
EUR
8%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください