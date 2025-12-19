- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
265
Negociações com lucro:
167 (63.01%)
Negociações com perda:
98 (36.98%)
Melhor negociação:
2.99 EUR
Pior negociação:
-6.11 EUR
Lucro bruto:
99.75 EUR (16 248 pips)
Perda bruta:
-77.77 EUR (10 806 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (9.47 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
9.47 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
94.41%
Depósito máximo carregado:
16.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
289
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.93
Negociações longas:
252 (95.09%)
Negociações curtas:
13 (4.91%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.08 EUR
Lucro médio:
0.60 EUR
Perda média:
-0.79 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-7.17 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-8.89 EUR (2)
Crescimento mensal:
4.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.01 EUR
Máximo:
23.69 EUR (4.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.71% (23.69 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.74% (37.20 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|23
|GBPUSD
|22
|CADJPY
|22
|EURCHF
|22
|NZDJPY
|22
|GBPJPY
|22
|EURJPY
|22
|AUDCAD
|22
|AUDJPY
|22
|EURUSD
|22
|AUDCHF
|22
|AUDNZD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|4
|EURCHF
|2
|NZDJPY
|0
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDCAD
|-1
|AUDJPY
|5
|EURUSD
|-2
|AUDCHF
|6
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|816
|GBPUSD
|295
|CADJPY
|796
|EURCHF
|318
|NZDJPY
|280
|GBPJPY
|299
|EURJPY
|417
|AUDCAD
|92
|AUDJPY
|1.1K
|EURUSD
|-39
|AUDCHF
|583
|AUDNZD
|537
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.99 EUR
Pior negociação: -6 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +9.47 EUR
Máxima perda consecutiva: -7.17 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.36 × 44
|
FPMarketsSC-Live4
|0.65 × 52
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 36
|
Axi-US12-Live
|1.11 × 80
|
VantageInternational-Live 3
|1.44 × 70
|
RoboForex-ECN
|2.91 × 35
|
VantageInternational-Live 22
|3.90 × 10
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
ICMarketsSC-Live17
|6.30 × 10
|
OctaFX-Real3
|6.71 × 7
|
Fyntura-Live
|11.74 × 125
coming
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
522
EUR
EUR
1
100%
265
63%
94%
1.28
0.08
EUR
EUR
8%
1:500