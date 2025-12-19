SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FrequencyManager2
DIEGO MURA

FrequencyManager2

DIEGO MURA
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
265
Negociações com lucro:
167 (63.01%)
Negociações com perda:
98 (36.98%)
Melhor negociação:
2.99 EUR
Pior negociação:
-6.11 EUR
Lucro bruto:
99.75 EUR (16 248 pips)
Perda bruta:
-77.77 EUR (10 806 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (9.47 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
9.47 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
94.41%
Depósito máximo carregado:
16.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
289
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.93
Negociações longas:
252 (95.09%)
Negociações curtas:
13 (4.91%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.08 EUR
Lucro médio:
0.60 EUR
Perda média:
-0.79 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-7.17 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-8.89 EUR (2)
Crescimento mensal:
4.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.01 EUR
Máximo:
23.69 EUR (4.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.71% (23.69 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.74% (37.20 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 23
GBPUSD 22
CADJPY 22
EURCHF 22
NZDJPY 22
GBPJPY 22
EURJPY 22
AUDCAD 22
AUDJPY 22
EURUSD 22
AUDCHF 22
AUDNZD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 6
GBPUSD 1
CADJPY 4
EURCHF 2
NZDJPY 0
GBPJPY 1
EURJPY 1
AUDCAD -1
AUDJPY 5
EURUSD -2
AUDCHF 6
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 816
GBPUSD 295
CADJPY 796
EURCHF 318
NZDJPY 280
GBPJPY 299
EURJPY 417
AUDCAD 92
AUDJPY 1.1K
EURUSD -39
AUDCHF 583
AUDNZD 537
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.99 EUR
Pior negociação: -6 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +9.47 EUR
Máxima perda consecutiva: -7.17 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 44
FPMarketsSC-Live4
0.65 × 52
Pepperstone-Edge01
1.00 × 36
Axi-US12-Live
1.11 × 80
VantageInternational-Live 3
1.44 × 70
RoboForex-ECN
2.91 × 35
VantageInternational-Live 22
3.90 × 10
EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
ICMarketsSC-Live17
6.30 × 10
OctaFX-Real3
6.71 × 7
Fyntura-Live
11.74 × 125
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
coming
Sem comentários
2025.12.22 21:47
Share of trading days is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 21:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 20:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 20:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 18:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 18:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FrequencyManager2
30 USD por mês
4%
0
0
USD
522
EUR
1
100%
265
63%
94%
1.28
0.08
EUR
8%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.