Total de Trades:
265
Transacciones Rentables:
167 (63.01%)
Transacciones Irrentables:
98 (36.98%)
Mejor transacción:
2.99 EUR
Peor transacción:
-6.11 EUR
Beneficio Bruto:
99.75 EUR (16 248 pips)
Pérdidas Brutas:
-77.77 EUR (10 806 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (9.47 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
9.47 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
94.41%
Carga máxima del depósito:
16.65%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
289
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.93
Transacciones Largas:
252 (95.09%)
Transacciones Cortas:
13 (4.91%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
0.08 EUR
Beneficio medio:
0.60 EUR
Pérdidas medias:
-0.79 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-7.17 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.89 EUR (2)
Crecimiento al mes:
4.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.01 EUR
Máxima:
23.69 EUR (4.71%)
Reducción relativa:
De balance:
4.71% (23.69 EUR)
De fondos:
7.74% (37.20 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|23
|GBPUSD
|22
|CADJPY
|22
|EURCHF
|22
|NZDJPY
|22
|GBPJPY
|22
|EURJPY
|22
|AUDCAD
|22
|AUDJPY
|22
|EURUSD
|22
|AUDCHF
|22
|AUDNZD
|22
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|4
|EURCHF
|2
|NZDJPY
|0
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDCAD
|-1
|AUDJPY
|5
|EURUSD
|-2
|AUDCHF
|6
|AUDNZD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|816
|GBPUSD
|295
|CADJPY
|796
|EURCHF
|318
|NZDJPY
|280
|GBPJPY
|299
|EURJPY
|417
|AUDCAD
|92
|AUDJPY
|1.1K
|EURUSD
|-39
|AUDCHF
|583
|AUDNZD
|537
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.99 EUR
Peor transacción: -6 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +9.47 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -7.17 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
