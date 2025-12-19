SeñalesSecciones
DIEGO MURA

FrequencyManager2

DIEGO MURA
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 4%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
265
Transacciones Rentables:
167 (63.01%)
Transacciones Irrentables:
98 (36.98%)
Mejor transacción:
2.99 EUR
Peor transacción:
-6.11 EUR
Beneficio Bruto:
99.75 EUR (16 248 pips)
Pérdidas Brutas:
-77.77 EUR (10 806 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (9.47 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
9.47 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
94.41%
Carga máxima del depósito:
16.65%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
289
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.93
Transacciones Largas:
252 (95.09%)
Transacciones Cortas:
13 (4.91%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
0.08 EUR
Beneficio medio:
0.60 EUR
Pérdidas medias:
-0.79 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-7.17 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.89 EUR (2)
Crecimiento al mes:
4.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.01 EUR
Máxima:
23.69 EUR (4.71%)
Reducción relativa:
De balance:
4.71% (23.69 EUR)
De fondos:
7.74% (37.20 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 23
GBPUSD 22
CADJPY 22
EURCHF 22
NZDJPY 22
GBPJPY 22
EURJPY 22
AUDCAD 22
AUDJPY 22
EURUSD 22
AUDCHF 22
AUDNZD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 6
GBPUSD 1
CADJPY 4
EURCHF 2
NZDJPY 0
GBPJPY 1
EURJPY 1
AUDCAD -1
AUDJPY 5
EURUSD -2
AUDCHF 6
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 816
GBPUSD 295
CADJPY 796
EURCHF 318
NZDJPY 280
GBPJPY 299
EURJPY 417
AUDCAD 92
AUDJPY 1.1K
EURUSD -39
AUDCHF 583
AUDNZD 537
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.99 EUR
Peor transacción: -6 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +9.47 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -7.17 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 44
FPMarketsSC-Live4
0.65 × 52
Pepperstone-Edge01
1.00 × 36
Axi-US12-Live
1.11 × 80
VantageInternational-Live 3
1.44 × 70
RoboForex-ECN
2.91 × 35
VantageInternational-Live 22
3.90 × 10
EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
ICMarketsSC-Live17
6.30 × 10
OctaFX-Real3
6.71 × 7
Fyntura-Live
11.74 × 125
No hay comentarios
2025.12.22 21:47
Share of trading days is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 21:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 20:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 20:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 18:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 18:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FrequencyManager2
30 USD al mes
4%
0
0
USD
522
EUR
1
100%
265
63%
94%
1.28
0.08
EUR
8%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.