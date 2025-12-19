СигналыРазделы
DIEGO MURA

FrequencyManager2

DIEGO MURA
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
180
Прибыльных трейдов:
111 (61.66%)
Убыточных трейдов:
69 (38.33%)
Лучший трейд:
2.99 EUR
Худший трейд:
-6.11 EUR
Общая прибыль:
63.71 EUR (10 048 pips)
Общий убыток:
-61.48 EUR (8 919 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (7.39 EUR)
Макс. прибыль в серии:
7.39 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
93.26%
Макс. загрузка депозита:
16.65%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
193
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
167 (92.78%)
Коротких трейдов:
13 (7.22%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.01 EUR
Средняя прибыль:
0.57 EUR
Средний убыток:
-0.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-7.17 EUR)
Макс. убыток в серии:
-8.89 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.01 EUR
Максимальная:
23.69 EUR (4.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.71% (23.69 EUR)
По эквити:
7.74% (37.20 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 15
CADJPY 15
EURCHF 15
NZDJPY 15
GBPJPY 15
EURJPY 15
AUDCAD 15
AUDJPY 15
EURUSD 15
AUDCHF 15
AUDUSD 15
AUDNZD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 4
CADJPY -2
EURCHF 1
NZDJPY 0
GBPJPY -4
EURJPY -3
AUDCAD 0
AUDJPY 0
EURUSD 1
AUDCHF 3
AUDUSD 4
AUDNZD -3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 558
CADJPY -144
EURCHF 198
NZDJPY 215
GBPJPY -533
EURJPY -325
AUDCAD 168
AUDJPY 228
EURUSD 197
AUDCHF 304
AUDUSD 556
AUDNZD -259
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.99 EUR
Худший трейд: -6 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.39 EUR
Макс. убыток в серии: -7.17 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 44
FPMarketsSC-Live4
0.65 × 52
Pepperstone-Edge01
1.00 × 36
Axi-US12-Live
1.11 × 80
VantageInternational-Live 3
1.44 × 70
RoboForex-ECN
2.91 × 35
VantageInternational-Live 22
3.90 × 10
EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
ICMarketsSC-Live17
6.30 × 10
OctaFX-Real3
6.71 × 7
Fyntura-Live
11.74 × 125
coming
Нет отзывов
2025.12.22 21:47
Share of trading days is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 21:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 20:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 20:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 18:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 18:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FrequencyManager2
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
502
EUR
1
100%
180
61%
93%
1.03
0.01
EUR
8%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.