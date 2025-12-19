- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
180
Прибыльных трейдов:
111 (61.66%)
Убыточных трейдов:
69 (38.33%)
Лучший трейд:
2.99 EUR
Худший трейд:
-6.11 EUR
Общая прибыль:
63.71 EUR (10 048 pips)
Общий убыток:
-61.48 EUR (8 919 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (7.39 EUR)
Макс. прибыль в серии:
7.39 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
93.26%
Макс. загрузка депозита:
16.65%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
193
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
167 (92.78%)
Коротких трейдов:
13 (7.22%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.01 EUR
Средняя прибыль:
0.57 EUR
Средний убыток:
-0.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-7.17 EUR)
Макс. убыток в серии:
-8.89 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.01 EUR
Максимальная:
23.69 EUR (4.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.71% (23.69 EUR)
По эквити:
7.74% (37.20 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|15
|CADJPY
|15
|EURCHF
|15
|NZDJPY
|15
|GBPJPY
|15
|EURJPY
|15
|AUDCAD
|15
|AUDJPY
|15
|EURUSD
|15
|AUDCHF
|15
|AUDUSD
|15
|AUDNZD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|4
|CADJPY
|-2
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|0
|GBPJPY
|-4
|EURJPY
|-3
|AUDCAD
|0
|AUDJPY
|0
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|3
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|-3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|558
|CADJPY
|-144
|EURCHF
|198
|NZDJPY
|215
|GBPJPY
|-533
|EURJPY
|-325
|AUDCAD
|168
|AUDJPY
|228
|EURUSD
|197
|AUDCHF
|304
|AUDUSD
|556
|AUDNZD
|-259
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.99 EUR
Худший трейд: -6 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.39 EUR
Макс. убыток в серии: -7.17 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.36 × 44
|
FPMarketsSC-Live4
|0.65 × 52
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 36
|
Axi-US12-Live
|1.11 × 80
|
VantageInternational-Live 3
|1.44 × 70
|
RoboForex-ECN
|2.91 × 35
|
VantageInternational-Live 22
|3.90 × 10
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
ICMarketsSC-Live17
|6.30 × 10
|
OctaFX-Real3
|6.71 × 7
|
Fyntura-Live
|11.74 × 125
coming
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
502
EUR
EUR
1
100%
180
61%
93%
1.03
0.01
EUR
EUR
8%
1:500