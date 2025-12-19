信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FrequencyManager2
DIEGO MURA

FrequencyManager2

DIEGO MURA
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 2%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
205
盈利交易:
132 (64.39%)
亏损交易:
73 (35.61%)
最好交易:
2.99 EUR
最差交易:
-6.11 EUR
毛利:
73.82 EUR (11 663 pips)
毛利亏损:
-63.23 EUR (9 086 pips)
最大连续赢利:
15 (6.99 EUR)
最大连续盈利:
7.39 EUR (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
95.54%
最大入金加载:
16.65%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
217
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.45
长期交易:
192 (93.66%)
短期交易:
13 (6.34%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.05 EUR
平均利润:
0.56 EUR
平均损失:
-0.87 EUR
最大连续失误:
7 (-7.17 EUR)
最大连续亏损:
-8.89 EUR (2)
每月增长:
2.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.01 EUR
最大值:
23.69 EUR (4.71%)
相对跌幅:
结余:
4.71% (23.69 EUR)
净值:
7.74% (37.20 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 18
GBPUSD 17
CADJPY 17
EURCHF 17
NZDJPY 17
GBPJPY 17
EURJPY 17
AUDCAD 17
AUDJPY 17
EURUSD 17
AUDCHF 17
AUDNZD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 7
GBPUSD 4
CADJPY -1
EURCHF 2
NZDJPY 0
GBPJPY -4
EURJPY -3
AUDCAD 1
AUDJPY 2
EURUSD 0
AUDCHF 5
AUDNZD -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 834
GBPUSD 544
CADJPY 59
EURCHF 218
NZDJPY 233
GBPJPY -445
EURJPY -272
AUDCAD 254
AUDJPY 532
EURUSD 160
AUDCHF 453
AUDNZD 41
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.99 EUR
最差交易: -6 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +6.99 EUR
最大连续亏损: -7.17 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 44
FPMarketsSC-Live4
0.65 × 52
Pepperstone-Edge01
1.00 × 36
Axi-US12-Live
1.11 × 80
VantageInternational-Live 3
1.44 × 70
RoboForex-ECN
2.91 × 35
VantageInternational-Live 22
3.90 × 10
EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
ICMarketsSC-Live17
6.30 × 10
OctaFX-Real3
6.71 × 7
Fyntura-Live
11.74 × 125
coming
没有评论
2025.12.22 21:47
Share of trading days is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 21:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 20:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 20:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 18:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 18:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FrequencyManager2
每月30 USD
2%
0
0
USD
511
EUR
1
100%
205
64%
96%
1.16
0.05
EUR
8%
1:500
