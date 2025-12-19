- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
205
盈利交易:
132 (64.39%)
亏损交易:
73 (35.61%)
最好交易:
2.99 EUR
最差交易:
-6.11 EUR
毛利:
73.82 EUR (11 663 pips)
毛利亏损:
-63.23 EUR (9 086 pips)
最大连续赢利:
15 (6.99 EUR)
最大连续盈利:
7.39 EUR (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
95.54%
最大入金加载:
16.65%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
217
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.45
长期交易:
192 (93.66%)
短期交易:
13 (6.34%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.05 EUR
平均利润:
0.56 EUR
平均损失:
-0.87 EUR
最大连续失误:
7 (-7.17 EUR)
最大连续亏损:
-8.89 EUR (2)
每月增长:
2.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.01 EUR
最大值:
23.69 EUR (4.71%)
相对跌幅:
结余:
4.71% (23.69 EUR)
净值:
7.74% (37.20 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|18
|GBPUSD
|17
|CADJPY
|17
|EURCHF
|17
|NZDJPY
|17
|GBPJPY
|17
|EURJPY
|17
|AUDCAD
|17
|AUDJPY
|17
|EURUSD
|17
|AUDCHF
|17
|AUDNZD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|4
|CADJPY
|-1
|EURCHF
|2
|NZDJPY
|0
|GBPJPY
|-4
|EURJPY
|-3
|AUDCAD
|1
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|0
|AUDCHF
|5
|AUDNZD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|834
|GBPUSD
|544
|CADJPY
|59
|EURCHF
|218
|NZDJPY
|233
|GBPJPY
|-445
|EURJPY
|-272
|AUDCAD
|254
|AUDJPY
|532
|EURUSD
|160
|AUDCHF
|453
|AUDNZD
|41
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.99 EUR
最差交易: -6 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +6.99 EUR
最大连续亏损: -7.17 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.36 × 44
|
FPMarketsSC-Live4
|0.65 × 52
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 36
|
Axi-US12-Live
|1.11 × 80
|
VantageInternational-Live 3
|1.44 × 70
|
RoboForex-ECN
|2.91 × 35
|
VantageInternational-Live 22
|3.90 × 10
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
ICMarketsSC-Live17
|6.30 × 10
|
OctaFX-Real3
|6.71 × 7
|
Fyntura-Live
|11.74 × 125
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
511
EUR
EUR
1
100%
205
64%
96%
1.16
0.05
EUR
EUR
8%
1:500