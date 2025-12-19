- 자본
트레이드:
530
이익 거래:
321 (60.56%)
손실 거래:
209 (39.43%)
최고의 거래:
5.17 EUR
최악의 거래:
-6.11 EUR
총 수익:
271.39 EUR (42 772 pips)
총 손실:
-208.44 EUR (29 570 pips)
연속 최대 이익:
18 (9.47 EUR)
연속 최대 이익:
28.97 EUR (13)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
96.43%
최대 입금량:
23.13%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
325
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
1.24
롱(주식매수):
517 (97.55%)
숏(주식차입매도):
13 (2.45%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
0.12 EUR
평균 이익:
0.85 EUR
평균 손실:
-1.00 EUR
연속 최대 손실:
20 (-50.58 EUR)
연속 최대 손실:
-50.58 EUR (20)
월별 성장률:
12.59%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.01 EUR
최대한의:
50.58 EUR (9.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.09% (50.58 EUR)
자본금별:
24.04% (126.76 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|AUDUSD
|45
|GBPUSD
|44
|CADJPY
|44
|EURCHF
|44
|NZDJPY
|44
|GBPJPY
|44
|EURJPY
|44
|AUDCAD
|44
|AUDJPY
|44
|AUDCHF
|44
|AUDNZD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-28
|AUDUSD
|17
|GBPUSD
|13
|CADJPY
|-12
|EURCHF
|-1
|NZDJPY
|-11
|GBPJPY
|17
|EURJPY
|-21
|AUDCAD
|24
|AUDJPY
|19
|AUDCHF
|30
|AUDNZD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-2.2K
|AUDUSD
|2.2K
|GBPUSD
|1.7K
|CADJPY
|-1.5K
|EURCHF
|77
|NZDJPY
|-1.4K
|GBPJPY
|2.8K
|EURJPY
|-3K
|AUDCAD
|3.8K
|AUDJPY
|3.4K
|AUDCHF
|2.5K
|AUDNZD
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.17 EUR
최악의 거래: -6 EUR
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +9.47 EUR
연속 최대 손실: -50.58 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.36 × 44
|
FPMarketsSC-Live4
|0.64 × 86
|
GoMarkets-Real 10
|0.78 × 9
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 36
|
Axi-US12-Live
|1.11 × 80
|
VantageInternational-Live 3
|1.47 × 103
|
VantageInternational-Live 22
|2.37 × 43
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 40
|
TradeMaxGlobal-Live5
|4.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|5.07 × 42
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
OctaFX-Real3
|8.13 × 8
|
Fyntura-Live
|9.81 × 159
