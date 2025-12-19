- Wachstum
Trades insgesamt:
265
Gewinntrades:
167 (63.01%)
Verlusttrades:
98 (36.98%)
Bester Trade:
2.99 EUR
Schlechtester Trade:
-6.11 EUR
Bruttoprofit:
99.75 EUR (16 248 pips)
Bruttoverlust:
-77.77 EUR (10 806 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (9.47 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.47 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
94.41%
Max deposit load:
16.65%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
301
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.93
Long-Positionen:
252 (95.09%)
Short-Positionen:
13 (4.91%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.60 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.79 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-7.17 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.89 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
4.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.01 EUR
Maximaler:
23.69 EUR (4.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.71% (23.69 EUR)
Kapital:
10.49% (54.78 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|23
|GBPUSD
|22
|CADJPY
|22
|EURCHF
|22
|NZDJPY
|22
|GBPJPY
|22
|EURJPY
|22
|AUDCAD
|22
|AUDJPY
|22
|EURUSD
|22
|AUDCHF
|22
|AUDNZD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|4
|EURCHF
|2
|NZDJPY
|0
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDCAD
|-1
|AUDJPY
|5
|EURUSD
|-2
|AUDCHF
|6
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|816
|GBPUSD
|295
|CADJPY
|796
|EURCHF
|318
|NZDJPY
|280
|GBPJPY
|299
|EURJPY
|417
|AUDCAD
|92
|AUDJPY
|1.1K
|EURUSD
|-39
|AUDCHF
|583
|AUDNZD
|537
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.99 EUR
Schlechtester Trade: -6 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.47 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.17 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.36 × 44
|
FPMarketsSC-Live4
|0.65 × 52
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 36
|
Axi-US12-Live
|1.11 × 80
|
VantageInternational-Live 3
|1.44 × 70
|
RoboForex-ECN
|2.91 × 35
|
VantageInternational-Live 22
|3.90 × 10
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
ICMarketsSC-Live17
|6.30 × 10
|
OctaFX-Real3
|6.71 × 7
|
Fyntura-Live
|11.74 × 125
