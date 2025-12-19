SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FrequencyManager2
DIEGO MURA

FrequencyManager2

DIEGO MURA
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
265
Gewinntrades:
167 (63.01%)
Verlusttrades:
98 (36.98%)
Bester Trade:
2.99 EUR
Schlechtester Trade:
-6.11 EUR
Bruttoprofit:
99.75 EUR (16 248 pips)
Bruttoverlust:
-77.77 EUR (10 806 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (9.47 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.47 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
94.41%
Max deposit load:
16.65%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
301
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.93
Long-Positionen:
252 (95.09%)
Short-Positionen:
13 (4.91%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.60 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.79 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-7.17 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.89 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
4.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.01 EUR
Maximaler:
23.69 EUR (4.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.71% (23.69 EUR)
Kapital:
10.49% (54.78 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 23
GBPUSD 22
CADJPY 22
EURCHF 22
NZDJPY 22
GBPJPY 22
EURJPY 22
AUDCAD 22
AUDJPY 22
EURUSD 22
AUDCHF 22
AUDNZD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 6
GBPUSD 1
CADJPY 4
EURCHF 2
NZDJPY 0
GBPJPY 1
EURJPY 1
AUDCAD -1
AUDJPY 5
EURUSD -2
AUDCHF 6
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 816
GBPUSD 295
CADJPY 796
EURCHF 318
NZDJPY 280
GBPJPY 299
EURJPY 417
AUDCAD 92
AUDJPY 1.1K
EURUSD -39
AUDCHF 583
AUDNZD 537
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.99 EUR
Schlechtester Trade: -6 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.47 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.17 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 44
FPMarketsSC-Live4
0.65 × 52
Pepperstone-Edge01
1.00 × 36
Axi-US12-Live
1.11 × 80
VantageInternational-Live 3
1.44 × 70
RoboForex-ECN
2.91 × 35
VantageInternational-Live 22
3.90 × 10
EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
ICMarketsSC-Live17
6.30 × 10
OctaFX-Real3
6.71 × 7
Fyntura-Live
11.74 × 125
coming
Keine Bewertungen
2025.12.22 21:47
Share of trading days is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 21:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 20:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 20:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 18:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 18:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
