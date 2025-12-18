- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
10 (90.90%)
損失トレード:
1 (9.09%)
ベストトレード:
79.51 USD
最悪のトレード:
-6.00 USD
総利益:
575.25 USD (313 pips)
総損失:
-6.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (544.39 USD)
最大連続利益:
544.39 USD (9)
シャープレシオ:
1.97
取引アクティビティ:
88.44%
最大入金額:
6.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
94.87
長いトレード:
6 (54.55%)
短いトレード:
5 (45.45%)
プロフィットファクター:
95.88
期待されたペイオフ:
51.75 USD
平均利益:
57.53 USD
平均損失:
-6.00 USD
最大連続の負け:
1 (-6.00 USD)
最大連続損失:
-6.00 USD (1)
月間成長:
0.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.00 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
13.69% (9 539.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF
|219
|USDCAD
|92
|EURGBP
|159
|EURUSD
|46
|AUDUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF
|94
|USDCAD
|95
|EURGBP
|62
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|31
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.51 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +544.39 USD
最大連続損失: -6.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-Server1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
レビューなし
