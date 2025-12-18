- 자본
트레이드:
33
이익 거래:
28 (84.84%)
손실 거래:
5 (15.15%)
최고의 거래:
3 414.70 USD
최악의 거래:
-1 985.19 USD
총 수익:
5 899.94 USD (2 750 pips)
총 손실:
-3 980.84 USD (1 678 pips)
연속 최대 이익:
9 (544.39 USD)
연속 최대 이익:
3 528.15 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
94.08%
최대 입금량:
6.49%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.56
롱(주식매수):
23 (69.70%)
숏(주식차입매도):
10 (30.30%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
58.15 USD
평균 이익:
210.71 USD
평균 손실:
-796.17 USD
연속 최대 손실:
2 (-3 430.23 USD)
연속 최대 손실:
-3 430.23 USD (2)
월별 성장률:
2.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 860.98 USD
최대한의:
3 430.23 USD (5.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.18% (3 430.23 USD)
자본금별:
13.69% (9 539.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|16
|EURGBP
|7
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|673
|EURGBP
|642
|EURUSD
|244
|USDCHF
|307
|AUDUSD
|52
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|568
|EURGBP
|218
|EURUSD
|130
|USDCHF
|125
|AUDUSD
|31
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
