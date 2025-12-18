- Wachstum
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
10 (90.90%)
Verlusttrades:
1 (9.09%)
Bester Trade:
79.51 USD
Schlechtester Trade:
-6.00 USD
Bruttoprofit:
575.25 USD (313 pips)
Bruttoverlust:
-6.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (544.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
544.39 USD (9)
Sharpe Ratio:
1.97
Trading-Aktivität:
89.51%
Max deposit load:
6.49%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
59 Minuten
Erholungsfaktor:
94.87
Long-Positionen:
6 (54.55%)
Short-Positionen:
5 (45.45%)
Profit-Faktor:
95.88
Mathematische Gewinnerwartung:
51.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
57.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6.00 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
13.69% (9 539.07 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +79.51 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +544.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
