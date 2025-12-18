- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
79.51 USD
Худший трейд:
-6.00 USD
Общая прибыль:
575.25 USD (313 pips)
Общий убыток:
-6.00 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (544.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
544.39 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.97
Торговая активность:
83.12%
Макс. загрузка депозита:
3.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
94.87
Длинных трейдов:
6 (54.55%)
Коротких трейдов:
5 (45.45%)
Профит фактор:
95.88
Мат. ожидание:
51.75 USD
Средняя прибыль:
57.53 USD
Средний убыток:
-6.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.00 USD (1)
Прирост в месяц:
0.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.00 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
9.96% (6 936.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF
|219
|USDCAD
|92
|EURGBP
|159
|EURUSD
|46
|AUDUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF
|94
|USDCAD
|95
|EURGBP
|62
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|31
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.51 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +544.39 USD
Макс. убыток в серии: -6.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
