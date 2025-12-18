- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
79.51 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
544.39 USD (281 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (544.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
544.39 USD (9)
Indice di Sharpe:
3.24
Attività di trading:
66.04%
Massimo carico di deposito:
3.73%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
60.49 USD
Profitto medio:
60.49 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.25% (2 146.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|EURGBP
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|219
|EURGBP
|159
|USDCAD
|61
|AUDUSD
|52
|EURUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|94
|EURGBP
|62
|USDCAD
|63
|AUDUSD
|31
|EURUSD
|31
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.51 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +544.39 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
