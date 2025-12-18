- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
10 (90.90%)
Negociações com perda:
1 (9.09%)
Melhor negociação:
79.51 USD
Pior negociação:
-6.00 USD
Lucro bruto:
575.25 USD (313 pips)
Perda bruta:
-6.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (544.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
544.39 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.97
Atividade de negociação:
88.44%
Depósito máximo carregado:
6.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
94.87
Negociações longas:
6 (54.55%)
Negociações curtas:
5 (45.45%)
Fator de lucro:
95.88
Valor esperado:
51.75 USD
Lucro médio:
57.53 USD
Perda média:
-6.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.00 USD (1)
Crescimento mensal:
0.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.00 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.69% (9 539.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF
|219
|USDCAD
|92
|EURGBP
|159
|EURUSD
|46
|AUDUSD
|52
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF
|94
|USDCAD
|95
|EURGBP
|62
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|31
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
EagleFX-Live
|0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
70K
USD
USD
1
0%
11
90%
88%
95.87
51.75
USD
USD
14%
1:500