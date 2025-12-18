- 成长
交易:
11
盈利交易:
10 (90.90%)
亏损交易:
1 (9.09%)
最好交易:
79.51 USD
最差交易:
-6.00 USD
毛利:
575.25 USD (313 pips)
毛利亏损:
-6.00 USD
最大连续赢利:
9 (544.39 USD)
最大连续盈利:
544.39 USD (9)
夏普比率:
1.97
交易活动:
86.34%
最大入金加载:
3.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
94.87
长期交易:
6 (54.55%)
短期交易:
5 (45.45%)
利润因子:
95.88
预期回报:
51.75 USD
平均利润:
57.53 USD
平均损失:
-6.00 USD
最大连续失误:
1 (-6.00 USD)
最大连续亏损:
-6.00 USD (1)
每月增长:
0.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.00 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
9.96% (6 936.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF
|219
|USDCAD
|92
|EURGBP
|159
|EURUSD
|46
|AUDUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF
|94
|USDCAD
|95
|EURGBP
|62
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|31
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.51 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +544.39 USD
最大连续亏损: -6.00 USD
