Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
10 (90.90%)
Transacciones Irrentables:
1 (9.09%)
Mejor transacción:
79.51 USD
Peor transacción:
-6.00 USD
Beneficio Bruto:
575.25 USD (313 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (544.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
544.39 USD (9)
Ratio de Sharpe:
1.97
Actividad comercial:
88.44%
Carga máxima del depósito:
6.49%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
59 minutos
Factor de Recuperación:
94.87
Transacciones Largas:
6 (54.55%)
Transacciones Cortas:
5 (45.45%)
Factor de Beneficio:
95.88
Beneficio Esperado:
51.75 USD
Beneficio medio:
57.53 USD
Pérdidas medias:
-6.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.87%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.00 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
13.69% (9 539.07 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCHF
|219
|USDCAD
|92
|EURGBP
|159
|EURUSD
|46
|AUDUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCHF
|94
|USDCAD
|95
|EURGBP
|62
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|31
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
Mejor transacción: +79.51 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +544.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
70K
USD
USD
1
0%
11
90%
88%
95.87
51.75
USD
USD
14%
1:500