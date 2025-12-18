- 成長
トレード:
43
利益トレード:
35 (81.39%)
損失トレード:
8 (18.60%)
ベストトレード:
379.82 AUD
最悪のトレード:
-88.26 AUD
総利益:
3 189.84 AUD (32 318 pips)
総損失:
-177.18 AUD (3 707 pips)
最大連続の勝ち:
19 (2 192.79 AUD)
最大連続利益:
2 192.79 AUD (19)
シャープレシオ:
0.67
取引アクティビティ:
9.29%
最大入金額:
11.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
34.13
長いトレード:
41 (95.35%)
短いトレード:
2 (4.65%)
プロフィットファクター:
18.00
期待されたペイオフ:
70.06 AUD
平均利益:
91.14 AUD
平均損失:
-22.15 AUD
最大連続の負け:
3 (-9.27 AUD)
最大連続損失:
-88.26 AUD (1)
月間成長:
15.05%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
88.26 AUD (0.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.34% (74.69 AUD)
エクイティによる:
0.45% (100.14 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|29K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.82 × 217
only XAUUSD
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
15%
0
0
USD
USD
22K
AUD
AUD
2
100%
43
81%
9%
18.00
70.06
AUD
AUD
0%
1:500