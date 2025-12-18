- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
33 (84.61%)
Убыточных трейдов:
6 (15.38%)
Лучший трейд:
379.82 AUD
Худший трейд:
-88.26 AUD
Общая прибыль:
3 175.92 AUD (32 221 pips)
Общий убыток:
-174.63 AUD (3 652 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (2 192.79 AUD)
Макс. прибыль в серии:
2 192.79 AUD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
14.18%
Макс. загрузка депозита:
11.62%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
34.01
Длинных трейдов:
37 (94.87%)
Коротких трейдов:
2 (5.13%)
Профит фактор:
18.19
Мат. ожидание:
76.96 AUD
Средняя прибыль:
96.24 AUD
Средний убыток:
-29.11 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.27 AUD)
Макс. убыток в серии:
-88.26 AUD (1)
Прирост в месяц:
15.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
88.26 AUD (0.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.34% (74.69 AUD)
По эквити:
0.45% (100.14 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|29K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +379.82 AUD
Худший трейд: -88 AUD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 192.79 AUD
Макс. убыток в серии: -9.27 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.82 × 217
only XAUUSD
Нет отзывов
