- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
35 (81.39%)
Negociações com perda:
8 (18.60%)
Melhor negociação:
379.82 AUD
Pior negociação:
-88.26 AUD
Lucro bruto:
3 189.84 AUD (32 318 pips)
Perda bruta:
-177.18 AUD (3 707 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (2 192.79 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
2 192.79 AUD (19)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
9.29%
Depósito máximo carregado:
11.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
34.13
Negociações longas:
41 (95.35%)
Negociações curtas:
2 (4.65%)
Fator de lucro:
18.00
Valor esperado:
70.06 AUD
Lucro médio:
91.14 AUD
Perda média:
-22.15 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.27 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-88.26 AUD (1)
Crescimento mensal:
15.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
88.26 AUD (0.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.34% (74.69 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.45% (100.14 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|29K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +379.82 AUD
Pior negociação: -88 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 192.79 AUD
Máxima perda consecutiva: -9.27 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.82 × 217
41 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
only XAUUSD
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
22K
AUD
AUD
2
100%
43
81%
9%
18.00
70.06
AUD
AUD
0%
1:500