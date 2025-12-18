- 자본
- 축소
트레이드:
64
이익 거래:
48 (75.00%)
손실 거래:
16 (25.00%)
최고의 거래:
510.05 AUD
최악의 거래:
-698.62 AUD
총 수익:
5 206.93 AUD (47 333 pips)
총 손실:
-2 020.37 AUD (22 347 pips)
연속 최대 이익:
19 (2 192.79 AUD)
연속 최대 이익:
2 192.79 AUD (19)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
5.05%
최대 입금량:
11.62%
최근 거래:
32 분 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
31 분
회복 요인:
1.99
롱(주식매수):
44 (68.75%)
숏(주식차입매도):
20 (31.25%)
수익 요인:
2.58
기대수익:
49.79 AUD
평균 이익:
108.48 AUD
평균 손실:
-126.27 AUD
연속 최대 손실:
5 (-1 466.75 AUD)
연속 최대 손실:
-1 466.75 AUD (5)
월별 성장률:
15.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 AUD
최대한의:
1 599.23 AUD (6.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.20% (1 599.23 AUD)
자본금별:
4.42% (975.69 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +510.05 AUD
최악의 거래: -699 AUD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +2 192.79 AUD
연속 최대 손실: -1 466.75 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.82 × 217
only XAUUSD
