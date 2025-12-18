리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Dunboyne-Production 0.00 × 1 MMCIS-Real 0.00 × 1 RoboForexEU-FixCent 0.00 × 1 Pepperstone-01 0.00 × 2 ForexChief-DirectFX 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 3 BlackBullMarkets-Live 0.15 × 27 ICMarkets-Live08 0.20 × 15 Tier1FX-Real 0.35 × 68 ICMarkets-Live02 0.38 × 16 AxioryAsia-02Live 0.45 × 29 TitanFX-01 0.45 × 149 ICMarkets-Live10 0.67 × 12 TurnkeyFX-Live 0.93 × 46 LQD1-Live01 1.00 × 2 MYFX-US01-Live 1.10 × 30 ICMarkets-Live14 1.14 × 7 ICMarkets-Live 1.56 × 9 FXDD-MT4 Live Server 1.77 × 13 Pepperstone-Edge04 1.82 × 217 41 더...