- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
34 (82.92%)
亏损交易:
7 (17.07%)
最好交易:
379.82 AUD
最差交易:
-88.26 AUD
毛利:
3 189.04 AUD (32 301 pips)
毛利亏损:
-176.95 AUD (3 703 pips)
最大连续赢利:
19 (2 192.79 AUD)
最大连续盈利:
2 192.79 AUD (19)
夏普比率:
0.70
交易活动:
10.35%
最大入金加载:
11.62%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
34.13
长期交易:
39 (95.12%)
短期交易:
2 (4.88%)
利润因子:
18.02
预期回报:
73.47 AUD
平均利润:
93.80 AUD
平均损失:
-25.28 AUD
最大连续失误:
3 (-9.27 AUD)
最大连续亏损:
-88.26 AUD (1)
每月增长:
15.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
88.26 AUD (0.38%)
相对跌幅:
结余:
0.34% (74.69 AUD)
净值:
0.45% (100.14 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|29K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +379.82 AUD
最差交易: -88 AUD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2 192.79 AUD
最大连续亏损: -9.27 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.82 × 217
only XAUUSD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
15%
0
0
USD
USD
22K
AUD
AUD
2
100%
41
82%
10%
18.02
73.47
AUD
AUD
0%
1:500