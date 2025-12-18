SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Main Portfolio
Samarthan Bidari

Main Portfolio

Samarthan Bidari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
36 (78.26%)
Verlusttrades:
10 (21.74%)
Bester Trade:
379.82 AUD
Schlechtester Trade:
-130.54 AUD
Bruttoprofit:
3 258.56 AUD (33 856 pips)
Bruttoverlust:
-391.96 AUD (8 514 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (2 192.79 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 192.79 AUD (19)
Sharpe Ratio:
0.59
Trading-Aktivität:
9.29%
Max deposit load:
11.62%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
14.69
Long-Positionen:
42 (91.30%)
Short-Positionen:
4 (8.70%)
Profit-Faktor:
8.31
Mathematische Gewinnerwartung:
62.32 AUD
Durchschnittlicher Profit:
90.52 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.20 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-9.27 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-130.54 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
14.30%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
195.12 AUD (0.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.88% (195.12 AUD)
Kapital:
0.63% (140.58 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +379.82 AUD
Schlechtester Trade: -131 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 192.79 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.27 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
RoboForexEU-FixCent
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 2
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.15 × 27
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live02
0.38 × 16
AxioryAsia-02Live
0.45 × 29
TitanFX-01
0.45 × 149
ICMarkets-Live10
0.67 × 12
TurnkeyFX-Live
0.93 × 46
LQD1-Live01
1.00 × 2
MYFX-US01-Live
1.10 × 30
ICMarkets-Live14
1.14 × 7
ICMarkets-Live
1.56 × 9
FXDD-MT4 Live Server
1.77 × 13
Pepperstone-Edge04
1.82 × 217
noch 41 ...
only XAUUSD 
Keine Bewertungen
2025.12.22 06:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 18:08
Share of trading days is too low
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Share of trading days is too low
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 12:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 12:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 12:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
