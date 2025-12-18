- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
90
利益トレード:
74 (82.22%)
損失トレード:
16 (17.78%)
ベストトレード:
14.57 USD
最悪のトレード:
-9.06 USD
総利益:
187.83 USD (18 745 pips)
総損失:
-56.77 USD (5 664 pips)
最大連続の勝ち:
21 (56.91 USD)
最大連続利益:
56.91 USD (21)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
15.44%
最大入金額:
2.66%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
8.23
長いトレード:
55 (61.11%)
短いトレード:
35 (38.89%)
プロフィットファクター:
3.31
期待されたペイオフ:
1.46 USD
平均利益:
2.54 USD
平均損失:
-3.55 USD
最大連続の負け:
3 (-0.36 USD)
最大連続損失:
-15.93 USD (2)
月間成長:
17.03%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.36 USD
最大の:
15.93 USD (14.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.61% (15.93 USD)
エクイティによる:
2.00% (20.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|-28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.57 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +56.91 USD
最大連続損失: -0.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
レビューなし
